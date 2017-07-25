Тренировка с Виталием Кличко продана за шесть тысяч долларов

Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (примерно 5,7 тысячи долларов). Об этом сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.

Аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Дополнительная информация о покупателе не сообщается. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии.

Виталий Кличко носит звания «почетный» и «вечный» чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Спортсмен c 1999 по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и с 2004 по 2005-й — по версии журнала The Ring.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева.