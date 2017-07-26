В Москве обсудили будущее Антарктики

В Москве при поддержке информационного агенства RNC прошел ужин посвященный вопросам Антарктики, участие в котором приняли 26 стран, включая 11 послов. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру».

Ужин проходил под патронажем ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) и для участия в данном мероприятии из Женевы прибыл руководитель европейского офиса ЮНЕП Махир Алиев. Глава ЮНЕП Эрик Солхейм заявил, что проект находится под его личным контролем.

В рамках ужина были представлены работы фотографа Пола Никлена из Антарктиды, а также состоялась премьера короткометражного фильма National Geographic об Антарктике. Кроме того, к присутствующим с видео-обращением из Монако обратился принц Альберт II.

От России на встрече выступил полярник, депутат Государственной Думы и специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Наконец, состоялось вручение хрустальных пингвинов депутату Вячеславу Фетисову и спецпредставителю президента России Сергею Иванову, которые сыграли ключевую роль в создании заповедника в море Росса.

Эксперт по международным экологическим проектам Евгений Русак, присутствовавший на ужине, в телефонном разговоре с «Лентой.ру», оценил его не только, как яркую ступень к продвижению России, как регулятора экологических проектов в мире, но и как качественный задел к празднованию двухсотлетия открытия Антарктиды русскими мореплавателями.