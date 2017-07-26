В Совбезе ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске

В Совбезе ООН заблокировано заявление по обстрелу российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при международной организации.

Проект документа постпредство распространило среди членов СБ. Он представлял собой «короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий».

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«К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — отмечается в заявлении.

В постпредстве пояснили, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.

24-25 июля была предпринята очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске. Несколько снарядов упали неподалеку от посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства.