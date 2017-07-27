Спорт
 

В сборной Бразилии по футболу начали изучать русский язык

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Тите
Тите

Технический персонал сборной Бразилии по футболу, а также главный тренер национальной команды Тите приступили к изучению русского языка в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом в среду, 27 июля, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с прессой Бразильской конфедерации футбола Винисиус Родригес.

«Техническая команда нашей сборной на прошлой неделе уже провела два занятия по географии, истории и культуре и одно — языковое: изучали несколько вежливых слов, таких как "спасибо", "пожалуйста", "извините", то, как представиться, и так далее», — рассказал он.

Он также отметил, что основная цель занятий — показать стране-хозяйке мундиаля, что бразильцы ею интересуются.

Сборная Бразилии гарантировала себе участие в чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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