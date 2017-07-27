Россиян обнадежили скорым освобождением от поверки счетчиков воды

В этом году в двух российских городах планируется провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. В случае успеха население по всей стране в 2018 году может быть освобождено от обязательной поверки счетчиков, рассказал РИА Новости руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

«Эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки (…). В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения», — сказал Абрамов.

По его словам, речь идет о поверке счетчика без его замены.

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Он уточнил, что на данном этапе Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. В настоящее время достигнута договоренность, что до внесения изменений в законодательство централизованная поверка счетчиков будет проводиться в отдельных небольших городах или районах.

«Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке», — добавил Абрамов.

В настоящее время россияне должны за свой счет осуществлять поверку водяных счетчиков. Межповерочные интервалы указаны в техпаспорте, обычно для прибора учета горячей воды он составляет четыре года, холодной — шесть лет. Если срок прошел, то потребителя автоматически переводят на общедомовой тариф.