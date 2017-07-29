Напавший на посетителей супермаркета в Гамбурге оказался исламистом

Немецкие власти заявили, что мужчина, который 28 июля напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге, фигурировал в списках исламистов, но не считался потенциально опасным. Об этом сообщает Associated Press.

Министр внутренних дел земли Гамбург Анди Гроте заявил, что преступник также состоял на психиатрическом учете. Мотивы нападения, в результате которого погиб один человек и еще несколько пострадали, остаются неизвестными. Власти считают, что нападавший действовал в одиночку.

В настоящий момент 26-летний мужчина, совершивший нападение, находится под стражей.

В начале июня афганец в лагере для беженцев напал с ножом на россиянку с ребенком. В результате пятилетний мальчик погиб, его мать получила ранения. Прибывшие на место стражи порядка застрелили нападавшего.