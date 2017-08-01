Россия стала лидером по числу туристов в Анталье

За первые семь месяцев текущего года Анталью посетили более двух миллионов российских путешественников. Такую информацию во вторник, 1 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Таким образом, каждый второй турист в турецкой провинции за упомянутый период оказался гражданином РФ. С подобными показателями Россия стала лидером по общему числу зарубежных гостей в Анталье.

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Губернатор региона Мунир Каралоглу заявил, что местный туристический рынок достиг больших успехов именно благодаря россиянам. В общей сложности с января по июль Анталья приняла свыше пяти миллионов иностранных гостей. Это на 62 процента больше, чем за тот же промежуток 2016-го.

За весь прошлый год в провинции побывали примерно 6,2 миллиона отдыхающих. Каралоглу рассказал, что в 2017-м в Анталье ожидают порядка 10 миллионов туристов. Такие данные будут соответствовать уровню 2015 года.

В понедельник, 31 июля, АТОР сообщала, что Турция оказалась самой популярной у россиян страной для организованного отдыха текущим летом. В начале того же месяца стало известно, что за первую половину 2017 года в Анталье отдохнули 1,1 миллиона гостей из РФ.

