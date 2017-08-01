Гаишники высадили олимпийского чемпиона из подаренного Путиным Audi

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД забрали на штрафстоянку автомобиль Audi A8 олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева. Как сообщает Ura.ru, эту машину подарил уральскому спортсмену президент Владимир Путин за победу на Играх-2012 в Лондоне.

Мехонцев прилетел в столицу Свердловской области в минувшие выходные после боя на Красной площади в Москве с венесуэльцем Гусмиром Пердомо. В аэропорту он сел в Audi, однако у дома его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которым показалось, что спортсмен пьян. Мехонцев не стал говорить полицейским, кто он, и показывать удостоверение члена Общественного совета при региональном главке МВД.

«Вероятнее всего, полицейские просто не узнали его и приняли манеру разговаривать (у Мехонцева специфическая дикция) за состояние алкогольного опьянения. Они предложили ему пройти освидетельствование. При этом между спортсменом и сотрудниками ГАИ произошел словесный конфликт», — отмечает Ura.ru.

По словам друзей Мехонцева, одному из стражей порядка не понравилось, что боксер обращался к нему на «ты». При этом спортсмен считал это нормальным, поскольку он лейтенант запаса, а собеседник — сержант. Затем градус конфликта повысился. «Один из гаишников сказал, что если Егор будет еще [выпендриваться], он ему вмажет, — рассказал друг боксера. — Егор ответил, дескать, попробуй — прямо в воздухе переобуешься».

Мехонцеву не разрешили припарковать автомобиль, а также не позволили его матери сесть за руль — она находилась в машине и у нее были водительские права. В итоге Audi отвезли на штрафстоянку. В тот же день Мехонцев прошел медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Позднее он забрал автомобиль, заплатив около двух тысяч за эвакуатор и штрафстоянку.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что проведена служебная проверка и действия сотрудников признаны неправомерными. Инспекторы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности — им объявлено о неполном служебном соответствии.

32-летний Егор Мехонцев — российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион 2012-го, чемпион Европы 2008 и 2010 годов. Провел 14 поединков. В 13 одержал победу, один свел вничью.