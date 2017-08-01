Россиянам разрешат платить за общедомовые нужды по счетчикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий платить за общедомовые коммунальные услуги по общему счетчику, сообщается на сайте главы государства.

Изменения коснутся оплаты холодной и горячей воды, электричества, потребляемых при содержании общего имущества, а также отведения сточных вод. Собственники смогут самостоятельно выбрать, платить им по показаниям общедомового счетчика или по установленному нормативу.

Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом в июле.

Как отмечает РИА Новости, с 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включили стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, потребляемых при содержании общедомового имущества. Ранее они входили в плату за коммунальные услуги.