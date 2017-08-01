Дмитрий Патрушев докупил акции «Газпрома» на 22 миллиона рублей

Председатель правления Россельхозбанка и член совета директоров «Газпрома» Дмитрий Патрушев (сын главы Совбеза РФ Николая Патрушева) купил акции монополии примерно на 22 миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению эмитента, 18 июля доля Дмитрия Патрушева в «Газпроме» изменилась с 0,000272161 процента до 0,001012524 процента. При этом расходы на приобретение пакета акций практически укладываются в размер вознаграждения, которое причиталось ему по итогам работы в совете директоров газового холдинга за 2016 год – около 25,5 миллиона рублей.

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В середине июня текущего года стало известно, что председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков стал акционером компании с долей в размере 0,0008 процента.

В настоящее время у госкомпании более 23,6 миллиарда выпущенных акций. Контрольным пакетом владеет государство. Небольшие пакеты ценных бумаг концерна принадлежат топ- менеджерам. Например, председатель правления Алексей Миллер владеет 0,00095828 процента акций, зампреду правления Александру Медведеву принадлежит 0,00019869 процента.

