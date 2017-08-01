Порошенко нашел деньги на музей участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в госбюджет, согласно которым, в том числе, из казны будет проводиться финансирование «мероприятий, необходимых для строительства музея Героев Небесной сотни и создания музея участников силовой операции в Донбассе». Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Президент подписал изменения в госбюджет, которые обеспечат финансирование важных программ и поддержку социально уязвимых слоев населения», — говорится в заявлении.
По словам Порошенко, дополнительные средства, которые пойдут на строительство музея, принесла борьба с коррупцией и теневой экономикой. Также президент отметил работу Генеральной прокуратуры, благодаря которой на счета госказначейства удалось вернуть более миллиарда долларов.
Власти планируют организовать мемориальный комплекс на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне (бывший Национальный музей истории Великой Отечественной войны — прим. «Ленты.ру»).
О необходимости построить музей АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») и героев Небесной сотни Порошенко заявил еще в сентябре 2016 года. Он отметил, что из госбюджета следует выделить средства на возведение комплекса.
Небесная сотня — погибшие в ходе событий на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве. В риторике киевских властей эти события также именуются «революцией достоинства». Акции протеста тогда привели к насильственной смене власти в стране и бегству президента Виктора Януковича.
Власти Украины начали боевые действия против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года.