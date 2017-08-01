Порошенко нашел деньги на музей участников АТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в госбюджет, согласно которым, в том числе, из казны будет проводиться финансирование «мероприятий, необходимых для строительства музея Героев Небесной сотни и создания музея участников силовой операции в Донбассе». Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент подписал изменения в госбюджет, которые обеспечат финансирование важных программ и поддержку социально уязвимых слоев населения», — говорится в заявлении.

По словам Порошенко, дополнительные средства, которые пойдут на строительство музея, принесла борьба с коррупцией и теневой экономикой. Также президент отметил работу Генеральной прокуратуры, благодаря которой на счета госказначейства удалось вернуть более миллиарда долларов.

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Власти планируют организовать мемориальный комплекс на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне (бывший Национальный музей истории Великой Отечественной войны — прим. «Ленты.ру»).

О необходимости построить музей АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») и героев Небесной сотни Порошенко заявил еще в сентябре 2016 года. Он отметил, что из госбюджета следует выделить средства на возведение комплекса.

Небесная сотня — погибшие в ходе событий на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве. В риторике киевских властей эти события также именуются «революцией достоинства». Акции протеста тогда привели к насильственной смене власти в стране и бегству президента Виктора Януковича.

Власти Украины начали боевые действия против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года.