Москва и Тегеран обсудили создание зон деэскалации в Сирии

Замглавы МИД России и Ирана Михаил Богданов и Хоссейн Ансари обсудили на консультациях в Москве создание зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили все эти вопросы очень подробно как раз в рамках нашей работы на астанинской площадке как гарантов прекращения боевых действий в Сирии», — сказал Богданов.

В свою очередь Ансари сообщил, что следующая встреча представителей России, Ирана и Турции по подготовке переговоров по Сирии в Астане пройдут на следующей неделе в Тегеране.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Также по итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

