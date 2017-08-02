Посадившему побитый градом лайнер украинцу предложили гражданство ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, который посадил в Турции побитый градом пассажирский самолет. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, передает портал «Новости Донецкой республики».

«Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела», — сказал Пушилин.

Он добавил, что шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — «еще один показатель националистического характера современной Украины». «Летчик, спасший жизни сотне человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется», — подчеркнул представитель ДНР.

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31 июля Акопов признался в симпатиях к России. Он также объяснил, почему поставил в своем аккаунте в Facebook аватар, представляющий собой коллаж из фотографий министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его собственных. «Это наша бортпроводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие», — отметил пилот.

Ранее Акопов подвергся в сети резкой критике за симпатии к России. На аватар летчика обратил внимание правозащитник Сергей Наумович. «Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к "герою"», — написал он. «Поставил Лаврова, значит, это его кумир, и, соответственно, он сепар», — выразил уверенность другой пользователь.

27 июля Акопов практически вслепую посадил самолет Airbus А320 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Лайнер попал в грозу с градом, в результате чего были повреждены стекла в кабине пилотов и носовая часть воздушного судна. На борту находились 127 человек. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».