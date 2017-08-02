В Крыму откроют памятник Фиделю Кастро

5 августа в поселке Оленевка в Крыму откроют памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Об этом в среду, 2 августа, на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

По словам Полонского, когда-то давно он побывал на Кубе, где «лазурные воды океана и белый песок» произвели на него «неизгладимое впечатление». «Но эти сумасшедшие виды, воздух счастья и свободы я все равно сравнивал с любимым Тарханкутом, с его пьянящими закатами, чистейшим морем и воздухом, друзьями!» — поделился чиновник.

Как рассказал министр, изучив завещание Фиделя, который просил не присваивать его имя никаким объектам на Кубе, «мы поняли, что это касается только Острова Свободы».

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«А вот Полуостров Свободы просто обязан помнить имя великого команданте и большого друга России!!! Именно поэтому 5 августа на территории #ЭкстримКрым2017 мы торжественно откроем монумент, неподалеку от которого будет, уверен, в скором времени заложена набережная имени Фиделя Кастро!» — заявил Полонский.

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Extreme Крым в пятый раз проходит на западном побережье полуострова, на мысе Тарханкут, в поселке Оленевка. Здесь находятся самые популярные места для дайвинга в Крыму. В этом году фестиваль проходит с 22 июля по 6 августа. В нем участвуют спортсмены из 15 стран, соревнующиеся по 30 дисциплинам. В 2018-м организаторы пообещали проводить Extreme Крым на протяжении всего лета.