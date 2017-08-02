Крым
 

В Крыму откроют памятник Фиделю Кастро

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Фидель Кастро
Фидель Кастро

5 августа в поселке Оленевка в Крыму откроют памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Об этом в среду, 2 августа, на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

По словам Полонского, когда-то давно он побывал на Кубе, где «лазурные воды океана и белый песок» произвели на него «неизгладимое впечатление». «Но эти сумасшедшие виды, воздух счастья и свободы я все равно сравнивал с любимым Тарханкутом, с его пьянящими закатами, чистейшим морем и воздухом, друзьями!» — поделился чиновник.

Как рассказал министр, изучив завещание Фиделя, который просил не присваивать его имя никаким объектам на Кубе, «мы поняли, что это касается только Острова Свободы».

«А вот Полуостров Свободы просто обязан помнить имя великого команданте и большого друга России!!! Именно поэтому 5 августа на территории #ЭкстримКрым2017 мы торжественно откроем монумент, неподалеку от которого будет, уверен, в скором времени заложена набережная имени Фиделя Кастро!» — заявил Полонский.

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Extreme Крым в пятый раз проходит на западном побережье полуострова, на мысе Тарханкут, в поселке Оленевка. Здесь находятся самые популярные места для дайвинга в Крыму. В этом году фестиваль проходит с 22 июля по 6 августа. В нем участвуют спортсмены из 15 стран, соревнующиеся по 30 дисциплинам. В 2018-м организаторы пообещали проводить Extreme Крым на протяжении всего лета.

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