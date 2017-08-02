Адвокаты программиста Лисова обжалуют его экстрадицию из Испании в США

Защита программиста Станислава Лисова намерена обжаловать решение суда о его экстрадиции из Испании в США. Об этом заявил представляющий интересы россиянина адвокат Олег Губарев, его слова передает в среду, 2 августа, РИА Новости.

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«Суд еще не принял окончательного решения. Начиная с 1 сентября мы будем обжаловать его на пленарном заседании Национальной судебной палаты», — заявил Губарев. По его словам, подать апелляцию можно только в сентябре, поскольку август в Испании — период отпусков.

Экстрадицию Лисова в течение августа юрист исключил.

1 августа сообщалось, что Центральный следственный суд №3 Мадрида согласился выдать Лисова США.

Россиянин был задержан в Испании 13 января. Американские правоохранительные органы подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.