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Володин рассказал об источнике счастья для депутата

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин

Источником счастья для депутата Государственной Думы должна быть помощь людям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова в четверг, 3 августа, приводит ТАСС.

«Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание. И если он получает от этого счастье и удовлетворение, значит, он правильно выбрал этот путь», — сказал Володин на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Кроме того, по мнению парламентария, для любого человека источник счастья находится в нематериальных вещах. «Счастье — это состояние души. Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится, и вы можете себя реализовать — это счастье», — добавил он.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос одного из участников учебной смены «Молодые парламентарии и политические лидеры», рассказал о своем видении счастья. Для его достижения, отметил лидер либерал-демократов, необходимо постоянно трудиться. При этом партийный лидер предостерег молодое поколение от попыток построить счастье на неудачах других.

31 июля вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая перед участниками форума, предложил Министерству экономического развития России взять на себя функции ответственного за счастье ведомства и предоставить гражданам страны возможность для самореализации. По словам политика, создание соответствующих условий для населения должно стать своеобразным KPI (ключевым показателем эффективности) для властей.

Форум «Территория смыслов на Клязьме», ставший третьим по счету, стартовал 27 июня. Мероприятие предусматривает семь тематических смен, последняя из них завершится 20 августа. Организаторами форума выступает Росмолодежь.

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