Мир
 

Минобороны России и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне безопасности

Перейти в «Мою Ленту»

По итогам прошедших 31 июля в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации севернее города Хомс. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Его слова передает «Интерфакс».

«Сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени (совпадает с московским) отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия», — сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что, как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне «Хомс» не применяется в отношении террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

Конашенков добавил, что оппозиция взяла на себя обязательство по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к террористам. В зону «Хомс» вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Также по итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва и Тегеран обсудили создание зон деэскалации в Сирии
Кремль оценил ситуацию в зонах деэскалации в Сирии
Сирийская оппозиция раскрыла детали о зоне деэскалации «Восточная Гута»
Последние новости
СМИ сообщили о массовой драке с поножовщиной в уральской воинской части
Пласидо Доминго вслед за Кейджем примерил казахский наряд
Военные опровергли применение ножей во время драки в воинской части на Урале
Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы
Саакашвили припугнул Порошенко своими фотографиями с мировыми лидерами
Названо число обманутых дольщиков в России  
Самолет задавил мужчину и ребенка при приземлении на пляж в Португалии
Другие материалы рубрики
Мир00:07Сегодня
Зигмар Габриэль

«Зигги-поп» в немецком МИД

Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
11:03Сегодня

Самолет задавил мужчину и ребенка при приземлении на пляж в Португалии

10:17Сегодня

СМИ узнали о сотрудничестве Цукерберга с бывшим стратегом кампании Клинтон

03:45Сегодня

Польша обрадовалась новым санкциям США против России

Мир08:4530 июля

«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»

Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
08:08Сегодня

Маккейн счел беспокойство Трампа относительно санкций против России неуместным

07:56Сегодня

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

05:23Сегодня

В США семейную пару приговорили к тюрьме за насилие над приемным ребенком из РФ

Мир00:05 2 августа
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе

Много нефти, мало толку

Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
14:15 2 августа

Польша захотела получить от Германии репарации

18:50 2 августа

Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России

20:57 2 августа

В США предложили отказаться от визовой лотереи

Россия
Елизавета Симонова«Бескомпромиссная неонацистка»
О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Ограбивших москвича трех лжеполицейских задержали на юге столицы
Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Свердловской области
Инспектор архангельского заповедника выпал из перевернувшейся лодки и утонул
Пьяный грузчик с ножом устроил дебош в кинотеатре на юге Москвы
Все материалы
Мир
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Минобороны России и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне безопасности
СМИ узнали о сотрудничестве Цукерберга с бывшим стратегом кампании Клинтон
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Польша обрадовалась новым санкциям США против России
Все материалы
Бывший СССР
Днепровская криминальная республика
Как на Украине появилась бандитская столица
Саакашвили припугнул Порошенко своими фотографиями с мировыми лидерами
Погибшие при взрывах на складе боеприпасов в Абхазии оказались россиянками
Саакашвили стал невыездным
В ЛНР опровергли утверждение о продвижении частей ВСУ в районе Светлодарска
На месте взрыва на военном складе в Абхазии найдены тела двух человек
Количество пострадавших при взрыве на складе в Абхазии россиян увеличилось
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
В ЦБ рассказали об окончании эпохи банков-«пылесосов»
Вернулись к корням
Почему россияне снова обращаются к стратегии выживания 1990-х
Впервые в 2017 году в России зафиксирована недельная дефляция
ЦБ объяснил недоверие россиян к цифрам официальной инфляции
ЦБ резко поднял курсы доллара и евро
Резервный фонд превысил триллион рублей
Все материалы
Бизнес
Перегрузили
Энергоавария на Дальнем Востоке оставила без света 1,5 миллиона жителей
Мне бы в небо
Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
«Вымпелком» заплатит «Мегафону» больше миллиарда рублей за салоны «Евросети»
Россия запретила ввоз свиней из Румынии
BP нашла способ продолжить реализацию проектов с «Роснефтью»
Клиенты «МегаФона» установили рекорд использования интернета в турпоездках
Все материалы
Силовые структуры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Военные опровергли применение ножей во время драки в воинской части на Урале
СМИ сообщили о массовой драке с поножовщиной в уральской воинской части
ФСБ нашла нелегальных производителей оружия на Урале и в центре страны
СКР предложил изменить меру пресечения бывшему главе Удмуртии на домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Тайное писание
Apple случайно рассекретила iPhone 8
Обнаружена инопланетная светящаяся вода
Обнаружен новый смертоносный штамм сибирской язвы
Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций
В Британии началась эпидемия зомби-вируса
Все материалы
Спорт
Мое сердце замерло
Почему занятия бегом и участие в марафоне таят в себе смертельную опасность
Владимир Кличко решил завершить карьеру
Новичок «Зенита» посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину
СМИ назвали зарплату Неймара в ПСЖ
СМИ анонсировали переименование стадиона «Локомотив»
Юрист рассказал о конфликте в российской федерации регби
Покинувший «Зенит» тренер Луческу нашел новую работу
Все материалы
Культура
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Организаторы «Евровидения» рассказали о ежегодном пересмотре правил
Эминем спродюсирует комедию о рэп-баттлах
Минкульт выступил против отмены господдержки фильмов со сценами курения
Сталлоне исполнил гавайский танец на дне рождения Шварценеггера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств
СМИ раскрыли детали конфликта между Малаховым и Первым каналом
Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Ударивший корреспондента НТВ мужчина предложил «добазариться»
Все материалы
Ценности
Любовный яд
Ароматы-афродизиаки: грань между страстью и гибелью
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Montblanc предложил мужчинам «легендарный» аромат
M.A.C посоветовал женщинам сделать губы «металлическими»
Российский бренд выпустил платья и шорты из платков
Напечатанные на 3D-принтере кроссовки продали за 10 тысяч евро
Марка adidas Originals привлечет японцев к пошиву кроссовок
Все материалы
Путешествия
Рембрандт и 35 крокодилов
Лучшие фотографии из путешествий по версии National Geographic
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
В Египте заявили о диверсии с целью помешать возобновлению рейсов из России
Американский отель получил 300 жалоб за два месяца из-за развратных постояльцев
Двухлетний Якубович растрогал пассажиров самолета
Российских туристов предупредили о гигантских очередях в аэропортах Европы
Туроператоры предрекли падение спроса на Абхазию из-за взрыва на военном складе
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Американец купил редкую игровую консоль Atari за 30 долларов
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Медлительные ослы помешали контрабандистам преодолеть Лимпопо
Заключенные американской тюрьмы сбежали с помощью арахисового масла
Все материалы
Тест самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz
Один круг за рулем Mercedes-Benz C 36 AMG
Повелитель бури
Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante
Самый популярный внедорожный сэконд-хэнд в России
Какие машины для бездорожья чаще всего покупали на вторичке в 2017 году
Легендарный гоночный «Мерседес»
Зачем «Мерседес» построил копию легендарного гоночного седана 190 Е
В США нашли дюжину непроданных суперкаров Lexus
Электрокар Seat назовут в честь района Барселоны
На Украине продали 27-летнюю «девятку» без пробега
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы