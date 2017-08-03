Минобороны России и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне безопасности

По итогам прошедших 31 июля в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации севернее города Хомс. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Его слова передает «Интерфакс».

«Сегодня, 3 августа, с 12 часов местного времени (совпадает с московским) отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия», — сказал Конашенков.

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Генерал подчеркнул, что, как и в уже действующих двух зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне «Хомс» не применяется в отношении террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

Конашенков добавил, что оппозиция взяла на себя обязательство по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к террористам. В зону «Хомс» вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Также по итогам российско-американского саммита в Гамбурге было объявлено о создании зоны деэскалации в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.