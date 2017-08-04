Серийного похитителя велосипедов из Петербурга осудили на пять лет колонии

Невский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии строгого режима местного жителя Алексея Волчкова, который совместно со своей подругой Натальей Есиной похитил 29 велосипедов на общую сумму в полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 4 августа, в объединенной пресс-службе судов города сообщили РИА Новости.
Женщине назначили наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы условно. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Из материалов дела следует, что петербуржец с марта 2015-го по октябрь 2016 года регулярно крал двухколесный транспорт.
13 июля сообщалось о задержании в Петербурге 13 подростков, промышлявших серийными грабежами и кражами. По версии следствия, они причастны к хищениям мопедов, самокатов и велосипедов. Малолетние преступники орудовали в разных районах города на протяжении полугода.