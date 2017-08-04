МИД России возмутился неспособностью Совбеза ООН осудить террористов

Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН осудить действия террористов поощряет их к новым провокациям и нападениям, а также дает им почувствовать безнаказанность. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В документе отмечается, что уже в третий раз за месяц представители США, Великобритании, Франции и Украины в СБ под различными предлогами блокировали предложение России принять стандартный краткий проект заявления для прессы с осуждением террористических атак на российское дипломатическое представительство в Дамаске. Оно было обстреляно со стороны позиций группировок «Хейат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и «Файлак Ар-Рахман». При этом МИД напомнил, что «ан-Нусру» в мире единодушно считают террористической организацией.

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«Нежелание проявить дипломатическую солидарность с нами пусть останется на совести этих делегаций», — отметили в ведомстве. МИД также отметил, что «не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно».

26 июля постпредство России при ООН сообщило, что некоторые члены СБ вновь отказались рассмотреть российский проект заявления под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения на посольство в Сирии.

За последний месяц здание российской дипломатической миссии подвергалось обстрелам несколько раз. Последний подобный инцидент произошел 2 августа: на территорию представительства упали два минометных снаряда, еще два — рядом с периметром.