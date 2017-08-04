Статья о создании «Мемы: Фильма» оказалась фэйком

Журналист Джейкоб Столворти опроверг информацию, что студия Sony Pictures собирается снимать «Мемы: Фильм». Об этом в пятницу, 4 августа, он написал в The Independent.

По его словам, ранее на неделе в сети появились скриншоты статьи The Independent, подписанной его именем, в которой говорилось о планах кинокомпании.

В материале говорилось, что сюжет будущей анимационной картины будет строиться вокруг мема троллфейс, персонажа по имени Dat Boi и рестлера Джона Сины. Было заявлено, что идея снять такой фильм пришла руководству Sony Pictures после успеха мультфильма «Эмодзи: Фильм».

Как утверждает Столворти, изображение было отфотошоплено. В оригинале это была его статья от 28 июля о ленте «Эмодзи: Фильм» и его низком рейтинге.