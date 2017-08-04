Полковник из Street Fighter раскрыл секрет идеальной квадратной прически

Вымышленный полковник Гайл (Guile) из культовой видеоигры Street Fighter прорекламировал японский гель для волос J-Gel. Об этом сообщается на сайте компании.

Там же опубликовано шутливое интервью с Гайлом, который утверждает, что растрепанные волосы приводят к потере самообладания. «Это не круто», — подчеркивает полковник.

Изображение: J-Gel

Чтобы проверить качество геля, боец делает кувырок назад, после которого заявляет, что теперь его партнер — это ультражесткий гель J-Gel.

Полковник Гайл — один из самых популярных персонажей Street Fighter, известный своей квадратной прической. Его волосы не раз становились мишенью для шуток геймеров.

В конце июня 2016 года русская героиня онлайн-шутера Overwatch по имени Заря стала гей-иконой для геймеров. Юзеры Tumblr опубликовали множество фан-артов, на которых она изображена в образе лесбиянки и в окружении девушек. Некоторые художники даже добавили Заре мужской половой орган.