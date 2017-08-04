Схему московского метро превратили в карту Вестероса

Дизайнер под псевдонимом Samuel Rosto наложил карту вселенной сериала «Игра престолов» на схему московского метрополитена. Об этом сообщает m24.
По словам художника, идея пришла к нему во время участия в розыгрыше билетов на закрытую премьеру первого эпизода в столичной подземке.
«Там предлагалось сделать тематические мемы, связанные с шоу, но я подумал, что это не совсем мое, и решил пойти глубже —перенести сериал на схему метрополитена. Нашел несколько удачных совпадений: Стену, Красный замок, Старомест и взялся за работу», — рассказал он.
Большинство топонимов расположены друг относительно друга так же, как и в сериале. Некоторые распределены по схеме по смысловому признаку. Так, город Старомест, где находится Цитадель — центр ордена ученых — заменил станцию «Университет», а Красный замок — ближайшую к Кремлю станцию «Охотный ряд».
Вселенная «Игры престолов» включает в себя три континента, основное действие происходит в Вестеросе.
Премьера первой серии седьмого сезона сериала прошла в московском метро в ночь на 18 июля.