Схему московского метро превратили в карту Вестероса

Дизайнер под псевдонимом Samuel Rosto наложил карту вселенной сериала «Игра престолов» на схему московского метрополитена. Об этом сообщает m24.

По словам художника, идея пришла к нему во время участия в розыгрыше билетов на закрытую премьеру первого эпизода в столичной подземке.

«Там предлагалось сделать тематические мемы, связанные с шоу, но я подумал, что это не совсем мое, и решил пойти глубже —перенести сериал на схему метрополитена. Нашел несколько удачных совпадений: Стену, Красный замок, Старомест и взялся за работу», — рассказал он.

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Большинство топонимов расположены друг относительно друга так же, как и в сериале. Некоторые распределены по схеме по смысловому признаку. Так, город Старомест, где находится Цитадель — центр ордена ученых — заменил станцию «Университет», а Красный замок — ближайшую к Кремлю станцию «Охотный ряд».

Вселенная «Игры престолов» включает в себя три континента, основное действие происходит в Вестеросе.

Премьера первой серии седьмого сезона сериала прошла в московском метро в ночь на 18 июля.