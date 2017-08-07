Aizel озаботился красотой покупателей

Интернет-магазин Aizel объявил о расширении раздела красоты. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

Среди новинок — продукция парфюмерной марки Vilhelm Parfumerie. Основатель бренда, Ян Альгрен, ищет вдохновение в путешествиях. В магазине представлен один из недавних ароматов — Do Not Disturb. Также в продаже появились косметические средства L:A Bruket. Продукты этой марки изготавливаются вручную на побережье залива Каттегат.

Кроме того, на сайте теперь представлена американская марка Somme Institute, выпускающая продукты, предназначенные для устранения и предупреждения появления признаков старения.

Интернет-магазин Aizel.ru основан в России предпринимателем Айсель Трудел. В магазине представлены вещи Gucci, Burberry, Valentino, Etro, Marc Jacobs и других зарубежных и российских брендов. Имеются свадебный и детский разделы.