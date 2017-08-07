Капитан «Спартака» разрешил фанатам злиться на команду после проигрыша «Зениту»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к фанатам красно-белых после разгромного поражения от «Зенита» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Instagram игрока.

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«Злитесь, но не переставайте любить!» — написал игрок под картинкой, на которой изображена пожилая пара. Мужчина держит зонт над головой спутницы, вместо ее лица Глушаков вставил на фото спартаковский ромбик. Позже полузащитник удалил публикацию.

Встреча с «Зенитом» состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в воскресенье, 6 августа. Разгромную победу со счетом 5:1 одержали хозяева. Глушаков провел на поле весь матч, получив предупреждение и не отметившись результативными действиями.