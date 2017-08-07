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Такси «Спартак»

Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ

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Фото: Михаил Корытов / РИА Новости

Центральный матч четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» завершился разгромным поражением чемпиона — 1:5. Поединку сопутствовали традиционно текущая крыша арены «Санкт-Петербург», проводы Александра Кержакова и скандал с участием другого бывшего игрока сине-бело-голубых Александра Панова — на него напали фанаты родной команды. «Лента.ру» — об этом и других итогах тура.

Проводы тура

Дерби двух столиц предшествовала яркая акция «Зенита» — сине-бело-голубые провожали легенду клуба, 34-летнего Александра Кержакова. Он появился перед заполненным «виражом» вместе с женой и тремя детьми — своим главным достижением в жизни, по словам самого футболиста. Ветеран произнес речь, совершил круг почета по стадиону, «завел» трибуны в мегафон и прослезился — проводы удались.

Персональный баннер, адресованный Кержакову, вывесили и поклонники «Спартака». «Воробьи могут спать спокойно», — сообщили красно-белые, имея в виду многочисленные промахи, коих, впрочем, предостаточно у всякого нападающего, не только у Кержакова.

Кержаков ответил спартаковцам в Instagram. «Кому-то спокойный сон, а кому-то теперь и на стул нормально не присесть», — съязвил форвард.

Разгром тура

Родной клуб Кержакова не подвел — «Зенит» прорвало. После эффектного гола Александра Кокорина разведка кончилась, и для «Спартака» начался кошмар. К 63-й минуте красно-белые «горели» уже 0:4 — постарались Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. На 71-й счет с пенальти размочил Квинси Промес, но уже через шесть минут в ворота Артема Реброва влетел пятый мяч, причем от рук самого голкипера. Роберто Манчини одержал четвертую победу в четырех матчах и выиграл первое итальянское дерби в истории РФПЛ — его визави Массимо Каррере есть над чем задуматься: спартаковцы продолжают буксовать и должны собраться, если хотят защитить чемпионский титул.

Шутка про такси актуальна как никогда — в легковой автомобиль помещается столько же, сколько в «Спартак» — ровно пять, пусть и с небольшим сопротивлением.

Гол тура

«Локомотив» тоже выиграл все четыре матча на старте РФПЛ. До 75-й минуты матча с хабаровским СКА железнодорожникам не удавалось вскрыть оборону соперника. Облегчение болельщикам и три очка в копилку команды принес точный удар со штрафного полузащитника «Локо» Алексея Миранчука. Хавбек прицельно пробил с левой в дальний угол: голкипер армейцев Александр Криворучко обманул сам себя, преждевременно начав смещаться в ближний угол ворот.

Косяк тура

Стадион «Санкт-Петербург» продолжает «радовать» — перед матчем со «Спартаком» вновь не обошлось без ЧП. Кое-где текла крыша, в подтрибунных помещениях омоновцы охаживали дубинками особо рьяных поклонников красно-белых, а перед матчем, когда на трибунах было уже довольно много народу (в основном из-за проводов Кержакова), чашу стадиона решили оставить открытой, несмотря на разыгравшуюся бурю. Впрочем, пусть лучше так, чем в очередной раз объяснять, почему арена стоимостью 50 миллиардов рублей не способна защитить от дождя.

Видео: @lovejunya / Twitter

Камбэк тура

Небольшое спортивное чудо совершили футболисты «Уфы», остановившие победную поступь грозненского «Ахмата», стартовавшего с места в карьер после смены названия (еще месяц назад клуб назывался «Терек»). До 80-й минуты подопечные Сергея Семака уступали, но в последующие шесть минут отправили в ворота грозненцев три мяча. «Ахмат» спохватился, однако было уже поздно — гол в добавленное ко второму тайму время команду не спас.

Ринат Салахетдинов

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