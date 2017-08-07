Объем вкладов населения за полгода вырос на 700 миллиардов рублей

Объем средств населения в банках увеличился в первом полугодии 2017 года на 696,8 миллиарда рублей (2,9 процента) до 24,897 триллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов. Для сравнения, в первом полугодии 2016 года фиксировалось падение на 0,7 процента.

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Без учета валютной переоценки вклады населения выросли в январе-июне 2017 года на 3,5 процента. Быстрее всего росли вклады в диапазоне от миллиона до 1,4 миллиона рублей. Они увеличились на 9,8 процента по сумме и на 10 процентов по количеству счетов.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до тысячи рублей) на 1 июля 2017 года составил 166,5 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с началом года на пять процентов.

На 1 июня 2017 года объем вкладов населения в банках составил 24,5 триллиона рублей. Из них около 19 триллионов приходились на рублевые вклады, 5,5 триллиона — на валютные. Для сравнения, в конце 2015 года объем рублевых вкладов составлял около 15 триллионов рублей, валютных — шесть триллионов.