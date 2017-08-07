Немцы Крыма поблагодарили Scooter и назвали реакцию Украины неадекватной

Немцы Крыма выразили благодарность группе Scooter за смелость, которую музыканты проявили, посетив полуостров. Слова главы немецкой национально-культурной автономии республики Юрия Гемпеля передает РИА Новости в понедельник, 7 августа.

«Все граждане Германии, которые приезжают в Крым, — достаточно мужественные люди. Они, безусловно, понимают, как отреагирует официальная Украина на их приезд, а также прекрасно знают рекомендации МИДа ФРГ не посещать территорию республики Крым», — заявил он.

По его словам, украинская сторона неадекватно отреагировала на визит коллектива, возбудив в отношении музыкантов уголовное дело.

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«Никто не вправе запретить им приезжать на любую территорию. Никто не может запретить нам дружить между народами и никто не может запретить посещать Крым. Это просто игра на публику. В Германии сегодня воспринимают Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации», — подытожил Гемпель.

5 августа располагающаяся в Киеве прокуратура республики Крым возбудила уголовное дело против исполнителей. Фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру и участникам команды грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Scooter приехали в Крым 4 августа, чтобы выступить на фестивале «Золотая Балка».

Украина считает Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. В Москве настаивают, что присоединение проходило с соблюдением всех международных норм.