Фестиваль #ZBFest в Крыму посетили более 30 тысяч человек

В Крыму прошел музыкальный фестиваль #ZBFest, приуроченный к международному дню шампанского. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру».

Мероприятие, которое организует «Золотая балка», состоялось 4-5 августа на виноградниках в Балаклаве. Фестиваль посетили более 35 тысяч человек. На #ZBFest выступили отечественные и зарубежные музыканты: Сергей Галанин и группа «Серьга», Гарик Сукачев и «Бригада С», Сергей Шнуров и «Ленинград».

Фото: Александр Черных 1 /5

На фестивале также появился известный немецкий коллектив Scooter. Группа впервые сыграла концерт в Крыму. Ее вокалист Эйч Пи Бакстер пообещал, что музыканты снова побывают на полуострове в будущем. Он также назвал #ZBFest отличной тусовкой.

Помимо музыкальной части, в рамках фестиваля также была организована фитнес-зона, где желающие могли заниматься физкультурой. Один из посетителей сделал там почти 100 приседаний. Кроме того, гостей мероприятия развлекали танцевальными поединками, мастер-классами и караоке-сражениями.

Первый раз #ZBFest был проведен в августе 2016 года. Тогда он собрал около 15 тысяч человек. Цели #ZBFest — популяризация Крыма как модного туристического направления.