Пять индустриальных парков откроются в Реутове

К 2019 году в подмосковном Реутове появятся до пяти индустриальных парков. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Станислав Каторов, передает сайт правительства Московской области в среду, 9 августа.

«Развитие индустриальных парков и технопарков в Реутове мы рассматриваем как точки роста в экономике города», — сказал Каторов.

Их появление на территории муниципалитета создаст привлекательные условия для инвесторов и бизнесменов, так как Реутов находится в непосредственной близости к столице. Кроме того, оно поспособствует появлению новых рабочих мест и позволит обновить инфраструктуру промышленной территории, улучшить условия работы резидентов, отметил градоначальник.

Индустриальные парки планируют возвести на действующей промышленной площадке Реутова в промзоне, где уже работают несколько резидентов.

20 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров приняли участие в закладке камня на месте будущего завода Mercedes-Benz, который планируется построить в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Мантуров тогда отметил, что при предприятии по производству легковых автомобилей будет создано более тысячи рабочих мест.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, управляемая специализированной компанией.