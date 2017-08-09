Отец и сын похитили 92-летнюю пенсионерку ради квартиры в Москве

В подмосковном поселке Быково злоумышленники в течение трех недель держали 92-летнюю женщину в плену, требуя, чтобы она подписала доверенность на принадлежащую ей квартиру в столице. Об этом в среду, 9 августа, сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по Московской области.

Отмечается, что двое жителей Ленинского района, 47-летний мужчина и его 27-летний сын, также удерживали гражданку Киргизии 45 лет. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ее наняли для того, чтобы ухаживать за пенсионеркой и уговорить ее подписать доверенность на проведение любых сделок с недвижимостью на Каширском шоссе. Однако иностранка отказалась, в результате чего ее вывезли в Быково вместе с пожилой женщиной, где заперли в квартире.

Материалы по теме Сила доли Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир

«Через какое-то время женщины смогли передать через окно записку с просьбой о помощи, после чего их освободили», — добавил источник.

В управлении СКР отметили, что на протяжении всего времени удержания, с 13 мая по 2 июня, по отношению к обеим женщинам применялось насилие, мужчины демонстрировали им оружие, угрожая убийством.

Пожилой женщине оказана помощь и обеспечен уход, уроженка Киргизии продолжает проживать вместе с ней. По информации агентства, к женщинам применили меры государственной защиты.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы группой лиц, с применением оружия, в отношении двух лиц» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». В настоящее время они арестованы.