Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу кредитов

Минфин России предложил установить для нелегальных кредиторов максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет. Поправки в Уголовный кодекс, подготовленные ведомством, опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что меры будут применяться за незаконную выдачу потребительских займов в случае неоднократного нарушения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

За нарушение законодательства и причинение крупного ущерба или получение большого дохода нелегальным кредиторам может грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

За те же нарушения, но совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или если они сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, предлагается установить штраф в размере от одного до трех миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

26 мая президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку ужесточить наказание за нелегальные потребительские займы.

В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда он сравнил нынешние микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».