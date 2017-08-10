Австрийская OMV перечислила 200 миллионов евро на «Северный поток-2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) перевела на проект строительства газопровода «Северный поток-2» 200 миллионов евро. Об этом сообщил глава компании Райнер Зеле, передает Reuters.

При этом он отметил, что новые санкции США не облегчают процесс финансирования этого проекта. По его словам, пока рано говорить о том, какие именно последствия для России будут иметь новые санкции США, однако он выразил надежду на то, что финансирование проекта «Северный поток-2» будет идти по плану.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

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В конце июля французская корпорация Engie заявила, что может прекратить финансировать проект газопровода «Северный поток-2» из-за новых санкций США. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Пьер Шарейр.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Помимо Engie и Shell, соглашение по финансированию «Северного потока-2» подписали компании OMV, Uniper и Wintershall. Они должны обеспечить долгосрочное финансирование в размере 50 процентов от общей стоимости проекта — 9,5 миллиарда евро.