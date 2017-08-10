Убийц пяти человек под Хабаровском приговорили к пожизненным срокам

Двух жителей Хабаровского края приговорили к пожизненному лишению свободы за массовой убийство в поселке Березовый. Об этом в четверг, 10 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Оба подсудимых полностью признали свою вину в содеянном. Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.

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Осужденные признаны виновными в убийстве пяти человек и краже, уточняется в пресс-релизе.

В июле 2016 года в общежитии поселка Березовый Солнечного района края два 21-летних молодых человека во время распития спиртного разработали план, как отнять деньги у местного предпринимателя. В ходе обсуждения деталей они расправились с двумя своими собутыльниками, которые могли им помешать.

Затем молодые люди отправились на территорию подсобного хозяйства, где они ранее подрабатывали. Там они зарезали двух разнорабочих, спавших в вагончиках, а после расправились с хозяином, «несмотря на мольбы потерпевшего, убили его путем нанесения множественных ножевых ранений в область шеи и туловища». Ранее сообщалось, что одной из причин расправы стали претензии бывших работников к предпринимателю по поводу оплаты труда.