Богатейшие люди мира недосчитались 43 миллиардов долларов

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос продолжает сдавать позиции в рейтинге богатейших людей мира. В четверг его состояние уменьшилось на два миллиарда долларов, в результате он опустился на третье место списка. Это стало следствием падения стоимости акций Amazon на 2,6 процента на мировых биржах, сообщает Bloomberg.

Фиксировать убытки пришлось не только Безосу. По данным агентства, 10 августа снизились котировки многих других компаний. По итогам торгов богачи из топ-500 недосчитались в общей сложности 42,7 миллиарда долларов.

Четверг стал худшим днем на биржах за последние три месяца. Так фондовый рынок отреагировал на воинственные заявления президента Дональда Трампа в адрес Северной Кореи. Американский лидер, в частности, заявлял, что КНДР должна «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников.

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В первую очередь потеряли владельцы высокотехнологичных компаний. Так, глава китайской интернет-компании NetEase Дин Лэй недосчитался 1,8 миллиарда долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг — 1,6 миллиарда долларов.

27 июля Безос был признан самым богатым человеком в мире. Его состояние на тот момент составляло 90,5 миллиарда долларов — на 500 миллионов долларов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса. Однако уже на следующий день глава Amazon уступил лидерство, оказавшись на втором месте рейтинга. По итогам торгов его капитал уменьшился до 88,7 миллиарда долларов, против 89,8 миллиарда Гейтса.