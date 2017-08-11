Абрамович заработал на угле и металле 125 миллионов долларов

Предприниматель Роман Абрамович станет богаче на 124,7 миллиона долларов. Это произойдет после того, как Evraz выплатит дивиденды акционерам. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Forbes, со ссылкой на решение совета директоров компании.

Согласно сообщению, совет направит на выплату промежуточных дивидендов 429,6 миллиона долларов. Это решение, подчеркнули в компании, обусловлено «устойчивым финансовым положением и хорошими перспективами». До этого Evraz не выплачивал дивиденды несколько лет.

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Таким образом, члены российского списка миллиардеров Forbes, владеющие пакетами акций одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний России, после уплаты налогов, разбогатеют более чем на 300 миллионов долларов.

Кроме Абрамовича, среди акционеров Evraz — Александр Абрамов (25-я строчка рейтинга Forbes) и Александр Фролов (50-я строчка). Эти миллиардеры после выплаты дивидендов, по подсчетам издания, станут богаче на 86 и 42,9 миллионов долларов соответственно.