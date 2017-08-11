«Реал» прописал в контракте с футболистом отступные в размере 700 миллионов евро

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Иско подписал новый контракт с клубом на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Об этом сообщает AS.

Предыдущее соглашение истекало в 2018 году. По условиям нового контракта испанец будет получать шесть миллионов евро в год, а сумма отступных за его переход составит 700 миллионов. Предполагается, что официально о контракте будет объявлено на специальной церемонии на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» 16 августа.

Крупная сумма отступных в контракте Иско свидетельствует о желании руководства сливочных сохранить в команде ключевого игрока, чтобы избежать ситуации, случившейся с бразильцем Неймаром. Форвард заплатил «Барселоне» указанные в контракте 222 миллиона евро отступных и перешел в ПСЖ.

Ранее в пятницу, 11 августа, сообщалось, что в 2013 году «Манчестер Юнайтед» не стал покупать Иско из-за слишком большой головы.