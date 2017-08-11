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В Италии французам запретили покупать билеты на матч Лиги чемпионов

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Болельщики французского футбольного клуба «Ницца» не смогут посетить выездной матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против итальянского «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

Продажа билетов на матч в Неаполе для всех болельщиков с французским гражданством запрещена. Такое решение было принято итальянскими властями для повышения мер безопасности во время игры, а также во избежание стычек между фанатами. Игра состоится 16 августа, начало в 21:45 по московскому времени.

Власти Франции будут рассматривать вопрос, принимать ли аналогичные меры в отношении итальянцев, которые собираются поддержать «Наполи» в ответной встрече, которая пройдет 22 августа.

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов, где также сыграет московский «Спартак». Другой российский клуб, ЦСКА, как и «Наполи» с «Ниццей», борется за выход в групповой этап в квалификации. Его соперник — швейцарский «Янг Бойз».

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