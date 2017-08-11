Водитель из Иванова победил в конкурсе песен про Крымский мост

Шофер из Иванова Леонид Чернышев занял первое место в конкурсе песен о строительстве Крымского моста. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает портал «Крымский мост».

30 лет назад Леонид работал в Крыму. Сейчас водитель трудится при госпитале ветеранов и воспитывает двух детей.

«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна», — рассказал автор.

По условиям состязания, произведение будет представлено в исполнении звезды российской эстрады на конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года.

Второе место заняла композиция Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии, а третье — совместная работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.