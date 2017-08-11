Серебренникову дали престижную международную премию

Российский режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил престижную международную премию «Европа — новая театральная реальность». Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер прокомментировал это событие в Facebook.

«Конечно, эта высокая награда принадлежит не только мне, но и всем, с кем я работал и работаю в России и в Европе, — всем театрам, где я ставил спектакли, всем друзьям, которые помогали, всем врагам, которые учили. Спасибо всем соавторам, с кем я делал и делаю театр, всем, с кем создавалась "Платформа" и с кем теперь — "Гоголь-центр". Без вас я был бы другой. Или меня бы не было», — написал Серебренников.

Вручение премии состоится в декабре в Риме.

Ранее сообщалось, что у Серебренникова во время обыска изъяли загранпаспорт. Следственный комитет России поручил провести экспертизу подлинности документа.

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.

«Европа — новая театральная реальность» считается одной из самой престижных театральных премий в мире. До Серебренникова российскими лауреатами этой премии становились Анатолий Васильев (1990) и Андрей Могучий (2000).

