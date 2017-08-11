Источник в Минобороны опроверг сведения о повышении боеготовности ПВО из-за КНДР

Никакого повышения боевой готовности российских сил ПВО в связи с кризисом вокруг КНДР не производилось. Об этом «Интерфаксу» заявил источник в министерстве обороны.

«Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в "повышенные" степени боевой готовности не осуществлялось», — сказал собеседник агентства.

Ранее 11 августа РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне Виктора Озерова сообщило, что силы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи обострением ситуации вокруг КНДР.

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Очередной раунд воинственной риторики между Пхеньяном и Вашингтоном привел к тому, что военные КНДР объявили о разработке плана удара баллистическими ракетами по американской базе на острове Гуам. В ответ президент Дональд Трамп пообещал северокорейскому руководству «огонь и ярость», если оно продолжит угрожать.

Озабоченность ракетной программой КНДР сильно выросла после того, как 4 июля была испытана ракета «Хвасон-14». По солидарному мнению российских и зарубежных экспертов, ее параметры позволяют однозначно классифицировать ее как межконтинентальную.