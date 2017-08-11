Военные впервые официально назвали обозначение истребителя ПАК ФА

Истребитель с заводским индексом Т-50, создаваемый по программе ПАК ФА, получил официальное обозначение Су-57. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так», — сказал главком.

Ранее, в конце июля 2017 года, о присвоении обозначения Су-57 написал в журнале Air & Cosmos Петр Бутовский, известный эксперт по российской боевой авиации. По его словам, официальное объявление планировалось сделать в середине июля на авиасалоне МАКС-2017 в момент посещения президентом России Владимиром Путиным ангара с самолетом Т-50. Однако Путин изменил программу визита и в ангаре не появился.

В ходе МАКСа-2017 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о завершении первого этапа испытаний истребителя и о планах начать серийные поставки самолета в 2019 году, в рамках новой Госпрограммы вооружений 2018-2025 годов.

Истребитель Т-50, разрабатываемый в ОКБ Сухого по программе ПАК ФА («Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации»), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).