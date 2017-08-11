УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) до 31 декабря 2017 года перешел на режим неполной рабочей недели. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы предприятия.

По его словам, данный «режим может быть досрочно отменен при формировании благоприятной конъюнктуры». Представитель УАЗ рассказал также о том, что в августе завод будет функционировать в режиме трехдневной рабочей недели, а в сентябре ее продолжительность будет зависеть от портфеля заказов. При этом социальные гарантии для сотрудников УАЗ будут сохранены в полном объеме. На предприятии также намерены предлагать желающим временные вакансии на дочерних объектах и вспомогательных производствах для обеспечения дополнительной занятости персонала.

Представитель УАЗ отметил также, что переход на режим неполной рабочей недели связан со стремлением сохранить общую численность персонала, двусменный режим работы и увеличить портфель заказов во втором полугодии 2017 года.

По данным предприятия, в первом полугодии 2017 года спрос в сегменте полноразмерных внедорожников снизился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле «АвтоВАЗ» объявил о плановом корпоративном отпуске, который начался 24 июля и должен закончиться 13 августа. Вместе с ним ушел в отпуск и Ижевский автозавод.

УАЗ занимается производством полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. предприятие способно выпускать 105 тысяч автомобилей в год.