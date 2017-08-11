Мир
 

СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств

Перейти в «Мою Ленту»

Вашингтон в качестве одного из вариантов ответа на решение Москвы выслать ряд американских дипломатов рассматривает возможность закрытия одного из четырех российских генконсульств в США, чтобы довести их число до паритета. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном на встрече в Маниле. Тогда госсекретарь заявил, что предоставит ответ Москве до 1 сентября.

Близкие к американскому внешнеполитическому ведомству источники пояснили изданию, что с точки зрения Вашингтона действия Москвы квалифицируются вовсе не как зеркальные шаги, а как необоснованная эскалация конфликта.

У США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. У России в США четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

Ранее 11 августа президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение сократить персонал американских дипмиссий на 755 человек. Он заявил, что это поможет «сократить расходы на заработную плату».

Ранее МИД России предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под прицелом паритета
Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов
В МИД пообещали ответить на новые американские санкции
Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США
Последние новости
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Водитель из Иванова победил в конкурсе песен про Крымский мост
На северо-западе Китая 36 человек погибли в автокатастрофе
Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой
IKEA нашептала рекламу ради мурашек клиентов
Русфонд направит взысканные с родных Фриске пожертвования на онкобольных детей
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Бабка надвое шмаляла

Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
02:50Сегодня

Хакеры оставили без мобильной связи семь миллионов жителей Венесуэлы

09:20Сегодня

На северо-западе Китая 36 человек погибли в автокатастрофе

02:18Сегодня

Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧС из-за «опиоидной эпидемии»

Мир00:01 9 августа
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденции

Домик дедушки Ли

Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
22:5710 августа

Трамп порекомендовал КНДР «сильно нервничать» из-за угроз обстрелять Гуам

17:4810 августа

Китайский экономист разглядел в холостяках угрозу для страны

17:0110 августа

Сирийская армия отбила у оппозиции часть границы с Иорданией

Мир00:05 4 августа
Человек с наркотической зависимостью

Американская наркотическая чума

Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
01:05Сегодня

Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

21:0310 августа

В Непале запретят менструационные избы под страхом тюрьмы

14:3110 августа

Опубликовано видео с задержанным в Турции россиянином

Россия
«Вейпер-гей — странный стереотип»
Вейп-евангелист о лезущих изо всех щелей электронных сигаретах
Русфонд направит взысканные с родных Фриске пожертвования на онкобольных детей
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Застрявший в Хабаровском крае кит с приливом ушел в море
Минэкономразвития предложило снимать техосмотр на видео
Власти Подмосковья нашли способ сократить срок ликвидации последствий ДТП
Уральского подростка наградят за спасение тонувшего пенсионера
Все материалы
Мир
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Хакеры оставили без мобильной связи семь миллионов жителей Венесуэлы
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧС из-за «опиоидной эпидемии»
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
На Украине арестовали фигуранта дела о хищении средств проекта «Стена»
Кричавшие о безвизе украинские цыгане попытались пройти в Польшу без документов
Посольство РФ в Абхазии опровергло слухи о взятых в заложники соотечествениках
Донецкий губернатор задумался о причинах создания Малороссии и Новороссии
У отправившихся на спецоперацию украинских полицейских угнали машину
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
В ЦБ рассказали о причинах санации крымского Генбанка
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке
Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу кредитов
Резервы России превысили 420 миллиардов долларов
Помидорное эмбарго России обошлось Турции в два миллиарда долларов
Все материалы
Бизнес
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Авиакомпании нацелились на перевозку в 2017 году 100 миллионов пассажиров
Европе предсказали дефицит сливочного масла
Эксперт указал на финансовую безграмотность юристов «Системы»
Россия попросила Минфин США разрешить поставки Superjet в Иран
Все материалы
Силовые структуры
Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон
Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
Охота на кафира
Подробности зверского убийства рыбаков, попавших под руку фанатику-исламисту
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Банду подростков-убийц арестовали в Москве
Полиция Владивостока перекрыла канал поставок наркотиков в армейских сухпайках
Убийц пяти человек под Хабаровском приговорили к пожизненным срокам
Завершено расследование в отношении бывшего судьи в Ставрополе
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Найден простой способ замедлить старение
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Названа главная опасность USB-портов
ДНК превратили в компьютерный вирус
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Американец поразил баскетбольное кольцо броском с вертолета
«Ахмат» простил назвавшего бразильского футболиста обезьяной Мамаева
Российский велосипедист выиграл самую протяженную гонку в мире
СМИ сообщили о переходе 18-летнего нападающего в ПСЖ за 160 миллионов евро
Все материалы
Культура
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Покажи мне Зизу
Зидан, Матерацци и футбол как комедия: божественная, безумная, русская
Певца в Саудовской Аравии арестовали за исполнение дэба
Группа The Knife вернулась и выложила два загадочных видео
Шинейд О’Коннор положили в больницу после публикации суицидального видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
IKEA нашептала рекламу ради мурашек клиентов
CNN уволил комментатора за нацистское приветствие в Twitter
Disney обвинили в слежке за детьми через мобильные приложения
Уголовники рассказали детям о выращивании марихуаны и тюремной столовой
Все материалы
Ценности
Лишили достоинства: что потерял Джанлука Вакки
У «танцующего миллионера» отбирают за долги роскошные виллы, яхты и авто
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»
За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати
Рассекречен внешний вид яхты знаменитого модельера
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Дизайнеры аксессуаров вывели моделей с сумками на миланские крыши
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Гну, овца и Бату Тара
Самые красивые тревел-фото за последние 15 лет
Российские туристы снизили расходы на шопинг и экскурсии
Китайцы остались должны ресторанам девять тысяч долларов из-за землетрясения
СМИ рассказали о ни разу не летавшей в качестве пассажира девушке-пилоте
Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
В Антарктиде нашли забытый в 1911 году пирог полярника Роберта Скотта
В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме
Пытавшийся прогнать ос канадец поджег собственный дом
В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок
Все материалы
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Tesla, Prius и Rolls-Royce, ставшие Формулой-1
Как бы выглядели автомобили, если бы они гонялись в Формуле-1
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
В России автовладельцу насчитали 540 тысяч рублей транспортного налога
Новый флагманский кроссовер Audi засняли почти без камуфляжа
Kia сделает новые машины дешевле для российских владельцев праворулек
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы