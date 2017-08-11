СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств

Вашингтон в качестве одного из вариантов ответа на решение Москвы выслать ряд американских дипломатов рассматривает возможность закрытия одного из четырех российских генконсульств в США, чтобы довести их число до паритета. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

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Сообщается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном на встрече в Маниле. Тогда госсекретарь заявил, что предоставит ответ Москве до 1 сентября.

Близкие к американскому внешнеполитическому ведомству источники пояснили изданию, что с точки зрения Вашингтона действия Москвы квалифицируются вовсе не как зеркальные шаги, а как необоснованная эскалация конфликта.

У США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. У России в США четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.

Ранее 11 августа президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение сократить персонал американских дипмиссий на 755 человек. Он заявил, что это поможет «сократить расходы на заработную плату».

Ранее МИД России предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.