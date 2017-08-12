Рогозин обвинил США в желании повсеместно гадить России

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин обвинил США в желании «гадить нам всегда и во всем». Так политик в своем микроблоге в Twitter прокомментировал вышедшую в журнале The New York Times статью, посвященную вопросу «как справиться с путинской Россией».

«Судя по этому материалу в NYT, американцы видят свое предназначение в том, чтобы гадить нам повсюду и во всем», — написал Рогозин.

Статья бывшего главы ФБР Джона Маклафлина написана на основе его впечатлений о поездке в Россию осенью 2016 года. В ней, в частности, утверждается, что США «не могут позволить» Москве действовать по-своему.

«В сегодняшней России вопрос состоит в том, чего хочет [президент] Владимир Путин, поскольку во всех серьезных делах диктует и командует именно он. А цели его очевидны: безраздельное господство внутри страны; мощное воздействие на своих соседей; ослабление западных институтов, таких как НАТО и Европейский Союз, и "великодержавное" влияние в ключевых регионах вроде Ближнего Востока», — утверждает бывший глава ЦРУ.

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В апреле 2017 года Рогозин заявил, что группа американских сенаторов, предлагающая создать гибридный трибунал по Сирии в Соединенных Штатах, страдает «паранойей исключительности». Это, по его словам, «приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать».