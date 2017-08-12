Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу

В Венесуэлу отправилось первое судно с российской пшеницей. Об этом в своем Twitter написал посол этой латиноамериканской страны в Москве Карлос Фариа.

Он отметил, что корабль вышел в море 9 августа.

О поставках российской пшеницы в Венесуэлу главы государств Владимир Путин и Николас Мадуро договорились в мае. Объем поставок будет составлять 60 тысяч тонн в месяц.

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В июне генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько спрогнозировал рекордный показатель экспорта пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года). По его оценке, объемы поставок составят 28 миллионов тонн.

7 декабря прошлого года Мадуро пообещал населению наладить поставки российского зерна. По его словам, таким образом удастся прекратить «саботаж» со стороны Национальной федерации производителей хлеба, якобы намеревающихся дестабилизировать республику и прекратить «революционный процесс». Распределением полученных ресурсов займутся местные комитеты по снабжению и производству, созданные государством для борьбы с дефицитом продовольствия и спекуляциями, добавил он.