Во Франции автомобиль въехал в пиццерию

Во французском городе Сет-Сор восьмилетняя девочка погибла после того, как неизвестный на автомобиле намеренно въехал в летнюю веранду пиццерии. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что еще пять человек пострадали. Водитель автомобиля BMW, въехавшего в пиццерию, был задержан. Данные о его личности и мотивах пока не обнародованы.

14 июля 2016 года в Ницце после салюта в честь Дня взятия Бастилии выходец из Туниса Мохамед Лауэеж Булель, управляя грузовиком, выехал на городскую набережную. По свидетельствам очевидцев, водитель намеренно направлял машину на людей и совершал наезды на пешеходов. Погибли 84 человека. Полицейские застрелили находившегося за рулем преступника.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Смертники устроили несколько взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда.