Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 14 августа.

В частности, лидеры двух стран обсудили международную ситуацию. «При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса», — отмечается в сообщении.

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На повестке также были вопросы российско-иранского сотрудничества, в том числе в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

Владимир Путин, кроме того, поздравил коллегу с инаугурацией на пост главы государства и пожелал ему успехов.

Хасан Роухани официальный вступил в должность 5 августа. Он был переизбран на второй срок по итогам президентских выборов, прошедших 19 мая. За него проголосовали 57 процентов избирателей.

В прошлый раз лидеры России и Ирана провели телефонные переговоры в конце мая.