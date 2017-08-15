Возбуждено уголовное дело по факту убийства россиянина на Украине

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего жителя Ачинска Красноярского края, тело которого обнаружили на Украине летом 2016 года. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По версии следствия, россиянин находился в соседнем государстве с 13 июля по 2 августа 2016-го. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову. Его тело доставили в Ачинск в октябре.

Расследование случившегося продолжается.

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