Крым
 

Власти Крыма констатировали провал «туристической блокады» полуострова

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Крыма уверены, что попытка Украины устроить «туристическую блокаду» полуострова не увенчалась успехом. Такое мнение во вторник, 15 августа, высказал глава госкомитета правительства региона по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

«Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска»

О подготовке «туристической блокады» республики Смирнов заявлял в середине июля. Он утверждал, что украинская погранслужба получила указания создавать искусственные препятствия тем гражданам страны, которые хотят выехать на отдых в Крым.

Целью блокады, по словам чиновника, является желание скрыть от украинцев информацию о том, что на самом деле происходит на полуострове.

Тогда же в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность в том, что действия Киева экономике региона не повредят. По словам первого вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, гости с Украины составляют меньше 10 процентов от общего потока путешественников в Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Ростуризма заявил об успешном летнем сезоне в Крыму
Турбизнес отреагировал на сообщения о подготовке Украиной блокады Крыма
Власти Крыма сообщили о подготовке Украиной туристической блокады региона
Последние новости
Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154
Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет
Власти Крыма констатировали провал «туристической блокады» полуострова
Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР
Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых спустя двое суток после приезда
Китай пригрозил ответить на возможные торговые ограничения со стороны США
Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек
Другие материалы рубрики
Крым13:35 5 июля

Работа над будущим

Что означает череда визитов федеральных чиновников в Севастополь
14:4214 августа

В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

09:3011 августа

Водитель из Иванова победил в конкурсе песен про Крымский мост

Крым00:0811 августа

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
15:1128 июля

Подача электричества в Крым восстановлена по двум из четырех веток энергомоста

16:5811 августа

СМИ узнали об ограничении полетов над Крымским мостом

15:1225 июля

«Информационный канал Севастополя» перезапустил вещание

Крым00:0030 июня
Вид на Генуэзскую крепость, XIV век

Разобрали по камешку

По чьей вине символы Феодосии рушатся и покрываются плесенью
10:1810 августа

В Крыму запасутся бензином на 33 дня

13:1110 августа

В Севастополе кандидатов в депутаты заподозрили в наличии гражданства Украины

15:2221 июля

В Севастополе пройдут соревнования по водолазному многоборью

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Спасательные работы на аварийном руднике в Якутии частично прекращены
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием
Все материалы
Мир
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и ненавидят геев
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Китай пригрозил ответить на возможные торговые ограничения со стороны США
Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР
Вице-президент США испугался угрозы со стороны Венесуэлы
СМИ узнали о попытках организовать встречу Путина и Трампа в 2016 году
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Поезд Львов — Москва стал лидером по вывозу украинцев в Россию
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР
Додон пообещал организовать Майдан для свержения правительства Молдавии
«Южмаш» опроверг информацию о поставках ракетных двигателей в КНДР
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность
В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты
Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
«Мегафон» поборется с ФАС в суде
Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода
ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»
Украинские производители начали химичить в России
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154
Готовившими теракты в Москве оказались граждане Таджикистана
Пентагон сообщил о гибели американских солдат в Ираке
СК оценил ущерб Татфондбанку в 50 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Опубликовано секретное видео сборки iPhone 8
Найден метод регулирования терпимости к беженцам и мигрантам
Раскрыт финальный дизайн iPhone 8
Межзвездный космический нанокорабль подал сигнал
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА
Лопырева рассказала об объятиях с фанатами МЮ
Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Названа самая богатая спортсменка мира
Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»
Все материалы
Культура
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
Количество просмотров баттла Оксимирона и Гнойного перевалило за 10 миллионов
Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы
В Индии задержали четырех человек из-за утечки серии «Игры престолов»
На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек
Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых спустя двое суток после приезда
Дуров призвал россиян брать пример с Путина и сниматься с голым торсом
Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу
Все материалы
Ценности
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»
Американский бренд Supreme матерно послал президента США
Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Шведы призвали к строгости в одежде
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом
Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона
В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка
Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Все материалы
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
У спортивной «Весты» будет два двигателя на выбор
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы