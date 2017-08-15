Власти Крыма констатировали провал «туристической блокады» полуострова

Власти Крыма уверены, что попытка Украины устроить «туристическую блокаду» полуострова не увенчалась успехом. Такое мнение во вторник, 15 августа, высказал глава госкомитета правительства региона по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

«Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска»

О подготовке «туристической блокады» республики Смирнов заявлял в середине июля. Он утверждал, что украинская погранслужба получила указания создавать искусственные препятствия тем гражданам страны, которые хотят выехать на отдых в Крым.

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Целью блокады, по словам чиновника, является желание скрыть от украинцев информацию о том, что на самом деле происходит на полуострове.

Тогда же в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность в том, что действия Киева экономике региона не повредят. По словам первого вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, гости с Украины составляют меньше 10 процентов от общего потока путешественников в Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.