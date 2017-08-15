Эксперт подсчитал годовой объем российского рынка онлайн-ставок на спорт

Генеральный директор букмекерской компании bwin Россия Дмитрий Сергеев рассказал, что годовой объем онлайн-беттинга в России составляет 140 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Если говорить о планах по работе с партнерами в России, то мы придерживаемся определенных критериев, но активно ведем работу в этом направлении. Совершенно точно несколько крупных международных букмекеров, хорошо известных в том числе и в нашей стране, планируют выход на российский рынок», — заявил Сергеев.

Он также добавил, что букмекерские бренды с мировым именем не заинтересованы в клиентах с игорной зависимостью, так как истории про проигранные квартиры, машины и состояния сильно бьют по имиджу как отдельно взятой компании, так и отрасли в целом.

Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC.